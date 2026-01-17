El Club Chivas a seguir sumando

México.- Este sábado las puertas del Akron se abren para la jornada 3 del Clausura 2026 a las 17:07 horas, cuando las Chivas del Guadalajara reciban a los Gallos Blancos del Querétaro.

La escuadra de Milito llega como sublíder del torneo, mientras que los visitantes buscarán su primera victoria tras un comienzo irregular.

El Rebaño inició con un arranque sólido de torneo, con seis puntos, luego de sumar dos victorias en las primeras jornadas del campeonato, una en casa ante Pachuca (2-0) y como visitante en contra de Juárez (1-0). Además, llega con un impulso extra después de conocer la convocatoria de la Selección Mexicana, en la cual ocho de sus jugadores estarán adentro.

Por su parte, los queretanos a pesar de haber sumado a Esteban González, campeón en la liga de Chile con Coquimbo, como su nuevo entrenador, ocupan la posición 15 de la general con apenas una unidad, resultado de empatar su primer partido como visitantes ante los Pumas y en el segundo, haciendo su debut en casa, los Xolos de Tijuana les arrebataron la victoria.

Dicha situación de los Gallos incrementa la necesidad de sumar puntos contra las Chivas.

El juego podrá verse por Amazon Prime.