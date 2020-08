¿El Club Cruz Azul se deslinda de Guillermo Álvarez?

El club Cruz Azul se deslindó de Guillermo Álvarez Cuevas para tener coordinación con los Consejos de Administración y Vigilancia de La Cooperativa.

A través de un comunicado, La Máquina -sin mencionar a "Billy"- explicó que estará en conjunción con el sector opositor de su todavía presidente, afiliado a la Federación Mexicana de Futbol.

"El Club se mantiene en coordinación y comunicación con los Consejos de Administración y Vigilancia, que han priorizado en todo momento los intereses deportivos en nuestra institución".

Este grupo está encabezado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, quienes por meses lucharon para "derrocar" a Álvarez Cuevas de la dirección general de La Cooperativa.

Durante las Jornadas 2 y 3 del Guardianes 2020, los jugadores del Cruz Azul mostraron una manta, en apoyo al directivo, quien tiene dos órdenes de aprehensión en su contra y de quien se desconoce el paradero. "Hoy más que nunca somos un equipo. Estamos contigo, Billy", decía la leyenda.

Sin embargo, hace un par de semanas, Velázquez y Marín se presentaron en La Noria y se reunieron con Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina. Ese mismo viernes, publicaron un video, dentro de las instalaciones del equipo, en el cual mostraron su respaldo. Desde entonces, la manta a favor de Álvarez ya no ha aparecido.

La Femexfut todavía tiene registrado a Guillermo Héctor -fichado por la Interpol- como presidente de los celestes. Durante la última convocatoria para selecciones inferiores, se entregó una carta al club, dirigida al "presidente" del Cruz Azul.

Este martes, los socios que todavía respaldan a Álvarez Cuevas darán una conferencia de prensa, previa a la Asamblea General de La Cooperativa, agendada para el miércoles, en la cual no están invitados los Consejos de Administración y Vigilancia, misma que quiere impedir la junta.

En el tuit, la dirección de comunicación del equipo no dejó recibir respuestas por parte de los aficionados. Por lo pronto, a pesar de estos conflictos, La Máquina, dirigida por Robert Dante Siboldi, es líder del Guardianes 2020.