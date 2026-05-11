El Como sueña en grande con Europa

MILÁN.- Hace siete años el Como jugaba en la cuarta división del futbol italiano. La próxima temporada competirá en Europa por primera vez en sus 119 años de historia.

Y eso incluso podría ser la Liga de Campeones.

El Como venció el domingo 1-0 al Hellas Verona de visita en la Serie A para garantizarse un lugar al menos en la Conference League, ya que no puede terminar por debajo del sexto puesto. Anastasios Douvikas anotó para el Como.

El resultado también dejó al Como a solo dos puntos del AC Milan, cuarto clasificado, que más tarde juega contra el Atalanta. La Roma quedó igualada en puntos con el Milan tras arrancar una dramática victoria 3-2 en Parma.

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Quedan dos jornadas en la Serie A después de este fin de semana.

El Como progresó rápidamente desde que los hermanos multimillonarios indonesios del tabaco Roberto Budi Hartono y Michael Bambang Hartono compraron el club en 2019, cuando estaba en la Serie D.

El futbol europeo podría ser suficiente para mantener al entrenador Cesc Fàbregas en el club, ya que, según se informa, equipos más grandes de toda Europa están interesados en el técnico de 39 años, quien ha impresionado en su primer puesto como entrenador.