El Cruz Azul es "sotanero" en el Clausura 2020

El Cruz Azul despertará este lunes en el fondo de la tabla de la Liga MX, algo que no sucedía desde el Apertura 2015. Con cero puntos, La Máquina marcha en el sitio 18 del Clausura 2020. Además de que es el único equipo que perdió los dos primeros partidos del torneo.

Es el momento más bajo de Robert Dante Siboldi como entrenador cementero. El uruguayo todavía espera refuerzos para el certamen, pero eso no debe ser excusa para tener a un club considerado grande en el fondo del futbol mexicano.

Esta situación no le pasaba al Cruz Azul desde el 2015. En ese certamen, los de La Noria fueron últimos al término de la Jornada 8 y cerraron la 17 en el sitio 14. Sergio Bueno era el técnico y no terminó el torneo.

En el Clausura 2009 se vivió la misma situación, pero con Benjamín Galindo como estratega. El mexicano fue cesado y, curiosamente, su lugar lo tomó Siboldi, de manera interina.

En 2004 también tuvieron momentos oscuros, sin luz, al fondo de la tabla. Resta mucho Clausura 2020, tiempo suficiente para repuntar, pero, por el momento, Cruz Azul marcha en el último lugar de la Liga MX.