El Cruz Azul inicia el lunes la era Silanes

El lunes arranca una nueva era (de las muchas que han ocurrido en los últimos años) en Cruz Azul.

Un año y medio después de la presentación de Ricardo Peláez como director deportivo y lo que parecía un proyecto serio rumbo a terminar con la crisis de dos décadas sin título de Liga MX, los cementeros apuntan a reiniciar todo previo al Clausura 2020.

Carlos López de Silanes es el más cercano para sentarse en la silla que dejó Peláez y tomar los controles de La Máquina.

Después de varias entrevistas con Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del club, el exjugador tomará el puesto que quedó vacante desde septiembre.

El martes, el plantel regresará a La Noria para realizar los exámenes físicos y conocer la logística del próximo año. Ahí, algunos jugadores conocerán que su futuro ya no pertenece en Cruz Azul.

López de Silanes fue futbolista del Necaxa, Celaya y León. Como directivo, estuvo a cargo del Necaxa en su último regreso a Primera División y clasificó a una Liguilla.

El entrenador Robert Dante Siboldi declaró varias ocasiones que no le interesaba si se nombraba a un director deportivo o no. En caso de que se haga oficial, a partir del lunes, trabajará de cerca con uno.