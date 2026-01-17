El Cruz Azul recibe al Club Puebla

México.- En su segundo partido como local en el estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul recibirá este sábado 17 de enero a la Franja, en el partido correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2026.

Lo atípico del encuentro será que los Camoteros jugarán de visitante en su propia casa, en este torneo errante que ha llevado a La Máquina a contratar al estadio angelino donde, por cierto, ya lograron su primera victoria tras imponerse 2-0 al Atlas en la fecha 2, con goles del "Toro" Fernández (8´) y José Paradela (28´).

Con apenas tres puntos (perdió al inicio del torneo luego de caer 2-1 frente a León), los dirigidos por Nicolás Larcamón vivirán una prueba de fuego con la afición cementera que brilló por su ausencia en el partido celebrado a mitad de semana.

No solo la distancia será un factor relevante para los seguidores de la Máquina, también lo será el horario del encuentro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Puebla viene de ganar su partido de la fecha 2 luego de un sufrido resultado frente a Mazatlán (2-1), pero que les dio una bocanada de aire fresco y suma con ello los tres primeros puntos de la temporada en la era de Albert Espigares.

Despegados de momento de la parte baja de la tabla, Puebla buscará apretar desde el inicio y sacar el resultado en una cancha que conoce a la perfección; sin embargo, el factor Larcamón (antiguo estratega camotero) podría ser un factor que marque la diferencia, como se demostró en la Jornada 16 del Apertura 2025, cuando Puebla cayó en casa 0-3.

El encuentro se llevará a cabo este sábado 17 de enero en punto de las 21:00 hora centro en el estadio Cuauhtémoc.