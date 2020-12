El día que Cruz Azul perdió una ventaja de cuatro goles

La ventaja que tiene Cruz Azul sobre los Pumas es por demás que contundente para pensar que ya está en la gran final.

Cuatro goles de ventana son muchos, los Pumas deberán anotar cuarto, sin recibir ninguno para hacer la remontada, uno más de los cementeros obligarán a los universitarios a hacer dos más. ¿Todo cerrado? No, con Cruz Azul todo puede pasar.

A CINCO MINUTOS

Todos recuerdan aquella final del Clausura de 2013, con dos goles de ventaja a cinco minutos del final los cementeros se dejaron alcanzar por el América, se fueron a penaltis y ahí perdieron el título ya cantado... pero quizá esa no fue la mejor diferencia que se perdió. La historia marca que a serie de eliminación directa, ya se perdió una ventaja de cuatro goles.

CLAUSURA 2003

Eran los tiempos en qué México participaba en Copa Libertadores. Cruz Azul dirigido por Enrique Meza, trataba de emular lo hecho en el 2001 bajo el mando de José Luis Trejo.

La Máquina jugó el 20 de mayo ante el Santos de Brasil en los cuartos de final, y apenas dos días después se enfrentó contra las Chivas en el repechaje ganando 4-1, con goles de Juan Carlos Cacho (2), Alejandro Corona y Francisco Palencia.

Cruz Azul pidió aplazar la ser por los compromisos de Libertadores, Chivas, al mando de Eduardo de la Torre, se negó.

Y vino la vuelta. La Máquina debía perder por tres goles para ser eliminado, y por cuarto cuando al inicio del partido Palencia anotó de nueva cuenta de penalti.

Llegó la catástrofe. El cansancio golpeó las piernas de los cementeros y los goles del chiverío vinieron en cascada, con dos tantos de Omar Bravo, Jonny Magallón y Jair García.

Dos días después, con un largo viaje a Brasil, los azules caerían ante Santos en la Libertadores.

Así que Cruz Azul ya perdió una ventaja de cuatro goles. Así que no es cuestión de cantar victoria, aunque ésta esté a la mano.