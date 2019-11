El día que Molotov le dedicó una canción a Jorge Vergara

Si hubo un equipo con el que Jorge Vergara forjó una rivalidad en el futbol mexicano, fue con los Pumas de la Universidad. Corría el año 2004 y una rivalidad estaba por crecer. Los de la UNAM y el Guadalajara protagonizaron la final del Clausura.

En los días previos, los dimes y diretes no faltaron y hasta Molotov, la legendaria banda mexicana de rock, le entró a los "trancazos". "La Molocha" le compuso al Rebaño la canción "Me vale Vergara" y aquella final tomó tintes épicos. Los universitarios se coronaron en penaltis y la canción sonó más que nunca, luego de que el empresario también le atizara polémica a los Pumas.

"A mí me vale Vergara el Guadalajara, vale Vergara estoy hecho en CU, vale Vergara el Guadalajara, vale Vergara estoy hecho en CU"

"Micky" Huidobro, bajista de la banda, comparó hace 10 años Jorge Vergara con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al calificarlos de bipolares. Tras darse a conocer el fallecimiento del empresario, la banda envió un mensaje en sus redes sociales. " Descansa en pants Jorge Vergara, se te va a extrañar en el fútbol mexicano", escribió.