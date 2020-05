El día que "Tecatito" Corona rechazó al Barcelona

Que Jesús Manuel "Tecatito" Corona rechazó al Barcelona. Eso es lo que dice su promotor Matías Bunge en entrevista al portal ABC reproducida por el sitio TUDN.

Según el agente, Andino Zubizarreta, en ese tiempo, 2013, llegó con una oferta por el "Tecatito" pero para jugar en una filial del Barça, lo que al mexicano no le gustó y se fueron el Twente de la Eredivisie de Holanda.

Todo esto en medio de los rumores que ponen al mexicano con un pie en el Sevilla, club manejado por Julen Lopetegui que quiere a toda costa a Corona en su plantel.

"El año pasado se habló para que Jesús Manuel fuera al Sevilla. El problema es que la cláusula de rescisión era muy alta y fue imposible. El Oporto no quiso y dijo que no".

En primera instancia la cláusula del "Tecatito" era de 57 millones de dólares, ahora por la crisis del coronavirus ha bajado a 32 millones.