El dinero ya lo tengo, peleo por dejar un gran legado: "Canelo"

México.- Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentará el próximo 7 de mayo a Dmitry Bivol, el peliador tapatío comentó que cada combate lo ve como un reto para él, para reafirmar su lugar en el boxeo mexicano.

"El dinero ya está ahí, ya no es un problema, me importa hacer un legado y quiero hacerlo crecer", comentó a Ernesto Amador para No Puedes Jugar Boxeo y EL UNIVERSAL Deportes.

Canelo entiende que en el objetivo de trabajar es buscar una mejor vida, pero a él ya no lo motiva este aspecto.

"Siempre me gustan las opciones que son retos para mí, como lo es Bivol", afirmó a Ernesto Amador.

Aseguró que su próximo rival es el mejor en la categoría de las 175 libras y no será sencillo vencerlo.

"Para mí subir de peso y ganar este título es un reto, al final de cuentas es lo que quiero en mi carrera", dijo Saúl Álvarez.