El emotivo mensaje de Nahuel Guzmán previo a la final contra Bayern

Nahuel Guzmán, portero y uno de los líderes de los Tigres festejó sus 35 años de edad en Doha, Qatar, a unas horas de jugar la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Munich de Alemania.

"El Patón" fue celebrado por el equipo en el hotel de concentración, pero antes de partir el pastel, dio un emotivo discurso a sus compañeros en donde señaló que llegó al Mundial a cumplir un sueño y este es el levantar la Copa de Campeones.

"Es bueno estar aquí, con la familia festejando, porque somos eso, familia; compartimos muchas cosas buenas y malas.... Aquí nos damos las buenas noticias, como nacimientos, embarazos, todo, me siento feliz de compartir con ustedes un año más".

Resaltó que es un tipo al que le gusta solar, "porque los sueños hacen que seamos lo que nos gustaría ser, lo que pretendemos ser. Y una cosa que pretendo ser es ser campeón de este torneo. No lo veo de otra manera, los que estaban conmigo hace unos días saben que lo he dicho, no me veo más que levantando el trofeo".

Pidió a sus compañeros que valoraran el torneo, el momento que se vive: "Se imagen en unos años contarle a sus hijos: 'loco, yo jugué un Mundial de Clubes y lo gané', no sé ustedes, pero esto la verdad es para disfrutar".

