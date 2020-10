El equipo femenil nos puso la muestra: Luciano Acosta

El equipo del Atlas Femenil ganó el Clásico Tapatío de esa categoría apenas a principios de semana, goleó a Chivas y le enseñó a su similar varonil cómo es que hay que hacer las cosas. Por otro lado, Luciano Acosta, mediocampista de los Zorros dijo que este resultado de las chicas rojinegras, les da una motivación especial para poder afrontar al Rebaño Sagrado el próximo sábado en el Estadio Akron.

"Nos motiva mucho, felicitarlas desde acá, vimos el partido, la verdad es que nos representaron muy bien y ahora nos toca a nosotros, fue una motivación muy grande ver que ganaron el Clásico y ahora nos toca a nosotros", señaló el volante argentino del Atlas.

Lo que no ocultó Acosta fue la presión que siente el equipo por conseguir el resultado positivo, ya que en caso de hacerlo, se meterían de lleno en la pelea por avanzar a la Liguilla. Además dijo que sus compañeros delanteros ya comienzan a sentir nervios por buscar concretar las jugadas frente al marco rival.

"Presión hay, porque los delanteros, como nosotros los mediocampistas queremos hacer goles y si no los hacemos, a veces es mérito del rival, ellos también juegan, pero nos sirvió mucho esta pausa de la Fecha FIFA para ajustar detalles", apuntó Acosta.

Al no haber público en las gradas, con un ambiente prácticamente funesto, ya que normalmente estos compromisos suelen tener estadios llenos y grandes ambientes en las tribunas y ahora todo será distinto, esto a causa de la pandemia de Covid-19 y la intención de evitar la propagación del virus entre aficionados. Es por eso que el director técnico del Atlas, Diego Cocca acepta que este Clásico Tapatío ante Chivas se llevará a cabo en un contexto totalmente diferente.

"Esto es un contexto totalmente distinto, primero por el tema del Covid-19, la gente está en la casa y no lo siente de la misma manera, no pueden ir a la cancha porque no tienen la misma posibilidad".

Por otro lado, el timonel argentino hizo alusión a sus épocas como jugador rojinegro en la década de los 90, en donde los Zorros solían tener buenos resultados frente a Guadalajara en los Clásicos Tapatíos que se disputaban en el Estadio Jalisco.

"En mi época el equipo, por lo general salía victorioso de estos partidos y le dábamos alegría a la gente y ahora deben saber que van a tener una alegría grande, porque los jugadores se van a brindar al máximo, los clásicos son difíciles, duros y la gente se pone muy contenta cando el resultado es a favor", platicó el estratega rojinegro.

En lo que se refiere al defensor Germán Conti, el timonel Diego Cocca reconoció que su jugador no se encuentra en las mejores condiciones físicas, luego de que en el último partido sufrió una molestia muscular y hoy en día no se ha podido recuperar, por lo que la intención es esperar a Anderson Santamaría y ver en qué condiciones llega de Sudamérica, luego de haber participado con su selección.

"Con lo de Conti, sí salió con la molestia en el partido y lo están trabajando, no nos queremos apurar y todavía no es momento de exigirlo y veremos si mañana o pasado puede responder, luego esperaremos a los seleccionados, queda tiempo todavía, dos días para tomar la decisión", apuntó Diego Martín Cocca.