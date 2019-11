El español David Villa anuncia su retiro del futbol profesional

A 20 días de cumplir 38 años de edad, el jugador español David Villa anunció que al terminar la temporada en curso con Vissel Köbe, conjunto del balompié japonés, dejará el futbol profesional.

Ante los medios, el "Guaje" declaró que "cuando termine esta presente temporada dejaré de jugar al futbol, me retiraré de la práctica del futbol profesional. Es una decisión muy meditada y hablada con la gente que me quiere; con mi familia, con la gente que ha estado al lado mío durante toda mi carrera".

El vigente máximo goleador en la historia de la selección española actualmente lleva 12 dianas en lo que va de la temporada, sin embargo, su club, en el que también milita Andrés Iniesta, marcha en la posición 10, muy alejado de la disputa por el título.

"Los motivos son porque sinceramente he hecho una buena temporada con Vissel (Köbe), me encuentro bien, he podido hacer bastantes goles que han servido al equipo a conseguir unos cuantos puntos, lo cual es lo más importante para mí. Pero siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar el futbol antes que él me deje a mí", reveló.

Asimismo, comunicó en su cuenta de Twitter que su objetivo es culminar de la mejor manera e intentará ganar la Copa del Emperador, cuya final se realizará el próximo 1 de enero, y está instaurado junto con su club en la semifinal de dicho torneo.

Con la partida de Villa Sánchez, el futbol mundial perderá uno de sus grandes referentes durante la última década; entre los trofeos más destacados conseguidos en su carrera se encuentran: un Mundial de Selecciones, una Champions League, una Eurocopa, tres Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres Copas del Rey y tres Supercopas de España.

Sporting de Gijón, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, New York City, Melbourne City y, recientemente, Vissel Köbe, son los clubes donde dejó legado y desarrolló una exitosa trayectoria.