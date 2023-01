El Fan ID cumple con las reglas y recomendaciones del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La creación del Fan ID es un intento de la Liga MX por controlar la violencia que se puede presentar en los estadios de futbol.

Y en la Liga MX se asegura que este elemento: "Cumple con las reglas, ha cumplido con las recomendaciones que realizó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos", menciona Germán Elvira, director de marketing digital de la Liga MX y encargado del proyecto Fan ID en el organismo.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales, han señalado que el mismo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Liga MX ocultan funcionamiento del Fan ID, poniendo énfasis en cuatro puntos, a los que Elvira responde:

"La creación de una base de datos masiva y centralizada de datos personales conlleva graves riesgos de vulneración. "Hemos cumplido con las recomendaciones que nos dio en Inai, hemos sido verificados y cumplimos con las directrices. Estamos blindados en ese sentido. De lo que presentamos originalmente a lo que está ahora, se realizaron muchos cambios y fue para tratar de cumplir varias normas".

No se respeta el principio de consentimiento libre, se condiciona la entrada a los estadios: "Sí requerimos obligatoriedad por un principio de seguridad del estadio. Reiteramos, no hay obligatoriedad del inmediato, hay módulos de asistencia para llevar de la mano al aficionado y que todo funcione cuando esto llegue a la fase obligatoria".

La información personal recabada sería compartida, sin ninguna restricción: "reitero, estamos protegidos en ese sentido, cumpliendo las recomendaciones del Inai".

La propuesta de instalación de sistemas de videovigilancia con tecnologías de reconocimiento facial resulta preocupante: "No se llevará a cabo esto. Al trabajar con el Inai vimos que no es una solución viable. Los circuitos cerrados de televisión han estado y estarán, pero el software de reconocimiento facial, no se llevará a cabo".

Hay que adaptarse al Fan ID

Germán Elvira indicó que se conoce que ha habido algunas molestias de aficionados por la aparición del Fan ID y todo lo que conlleva su instalación, pero sólo es cuestión de acostumbrarse.

"El proceso de adaptación de una nueva tecnología nos lleva a acostumbrarnos a nuevos hechos. Esta etapa es de implementación escalonada y viene a fomentar el registro y acostumbrarnos a este proceso adicional. Mas que costarnos trabajo, debemos ser conscientes que este proceso es paulatino".

Poco a poco, el aficionado comprenderá que ir al estadio, "es como ir a los aeropuertos, sabemos que debemos de llegar anticipadamente para cumplir con ciertos trámites, aquí es algo similar".

El poder anticipar "la llegada al estadio es algo muy bueno, los clubes están adoptando temas de hospitality y mejorar la experiencia en los estadios".

En estos momentos, todos los clubes, "están en la etapa de implementación. Estamos en una fase inicial de no obligatoriedad, y todavía no se determina la fecha de obligatoriedad. Quizá en las finales podría ser".

Aclaró el directivo de la FMF, que las barras, los grupos de animación, "también deben de registrarse al Fan ID, más allá de su proceso de credencialización que llevan a cabo con todos los clubes".