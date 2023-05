El futbol se juega con la cabeza, con el corazón y también se juega con los huevos: Paunovic

A-AA+

El técnico de Chivas, Veljko Paunovic, compartió cuál fue la forma con la que lograron la victoria ante América, pese a que el panorama lucía complicado porque debían ganar por diferencia de dos goles y lo consiguieron.

"Creo que el futbol se juega con la cabeza, con el corazón y también se juega con los huevos, nosotros tenemos las tres herramientas y hoy lo mostramos", comentó el serbio.

Pese a la hazaña que realizaron en el estadio Azteca, Paunovic se mantiene tranquilo.

"Todavía no hemos hecho nada, nos queda el último paso, el más grande y el más importante, por eso tenemos que mantener la humildad, hoy disfrutamos y mañana volveremos a trabajar", afirmó el estratega.

Veljko destacó la unión, idea y confianza que ha logrado transmitir en el equipo rojiblanco, misma que se vio reflejada en la cancha del estadio Azteca

"El equipo hoy salió mostrando que tiene un carácter tremendo, una fe tremenda en todo lo que hacemos, hoy no eran tácticas, no era planteamiento, hoy era el corazón de estos jugadores y de toda la gente que los apoya y trabaja alrededor", indicó.

De igual forma, Paunovic no se olvidó de la afición de Chivas, ya que la serenata que recibieron el sábado pasado en el hotel de concentración también fue clave en el triunfo sobre las Águilas.

"Ha sido una muestra de confianza en el equipo, había fe y esa fe se transmitió al equipo, la confianza que nos dio la afición, fue determinante para hoy, porque salimos confiando en nuestro plan, sabiendo que hay gente que confía en nosotros y que espera que demos la mejor versión", expresó el estratega de Guadalajara.

Chivas y Paunovic ya sólo espera la confirmación por parte de la Liga MX para conocer la hora y días en los que enfrentará a Tigres en la final del Clausura 2023.