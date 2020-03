"El futbolista es el que menos gana con la Selección", reclama "Chicharito"

Javier Hernández quiere saber qué se hace con tanto dinero que se gana en la Selección Nacional. "El Chicharito", jugador de Los Ángeles Galaxy señaló que en selecciones nacionales, "siempre se hace lo mismo, desde la época de mi abuelo (Tomás Balcázar) y mi padre (Javier Hernández) se actúa igual.

Ellos me platican y es lo mismo. Y lo que pasa es que el jugador es el que siempre tiene que apechugar un poco más, el futbolista es el que menos gana con la Selección", dijo en entrevista a TUDN.

Hernández señaló que si es preciso, "muchas veces he dicho, a mí no me paguen, muchos estamos en la Selección por orgullo, pero hay cosas que se deben cambiar. Los que más ganan en todo esto no son los futbolistas, son los que manejan el entorno.

Somos de las selecciones que más ganan en el mundo, estamos en el Top 5, y pregunto ¿a dónde se va eso? ¿Dónde queda?". Para crecer, el "Chicharito" argumentó que muchas veces los federativos, "deberían de sacrificar algo, quizá no venir tanto a los Estados Unidos, ver cómo nos va un año en Europa, jugar más en México, la gente pregunta: '¿por qué no vamos a jugar a Tijuana?', a mí me encantaría".

Añadió que está abierto a ser convocado por Gerardo Martino. "Si estoy bien y si él decide convocarme, adelante".