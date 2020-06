"El gol del siglo" y "La mano de Dios" a 34 años

Dice Héctor Enrique, jugador argentino: "Le di a Diego un pase de gol".

Fue hace 34 años. El juego es por los cuartos de final del Mundial México 86 y el "Negro" Enrique le pasa el balón a Diego Armando Maradona en la media cancha. Después viene la famosa narración del comentarista uruguayo-argentino Víctor Hugo Morales.

Minuto 55: "La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del futbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta...

Gooooool... Gooooool... ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme...

Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... Barrilete cósmico... ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 - Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 - Inglaterra 0".

Diego Maradona acababa de marcar el gol del siglo, quitándose desde media cancha a medio equipo inglés. Un juego lleno de connotaciones políticas por las rencillas entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas.

Los ingleses no se habían recuperado de también la más famosa "trampa" en la historia de los Mundiales, la "Mano de Dios", el primer gol de Maradona que engañó al árbitro turco Al Bin Nasser.

"Estaba esperando que Dotchev (árbitro asistente) me diera una pista de lo que había pasado exactamente, pero él no señaló la mano. Y las instrucciones que la FIFA nos dio antes del juego fueron claras - si un colega estaba en una mejor posición que la mía, debía respetar su visión-", dijo el silbante a los después.

Argentina ganaría el partido 2-1, pasaría a semifinales y después ganaría el Mundial, pero ese juego queda ahí, con El gol del siglo y la mano de Dios.