El Guardianes 2021 estuvo en riesgo

La pandemia pegó duró en el futbol mexicano y mundial; para comenzar el proceso de recuperación, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, recordó que tuvo que tomar decisiones importantes y en momentos justos, porque en la Jornada 2 del Guardianes 2021, cuando se dio el brote después del juego entre Monterrey y América, la Liga estuvo a punto de parar, otra vez.

"Se dio la gran polémica en el Monterrey vs América [16 de enero] cuando fallaron las ventanas y tuvimos 22 jugadores infectados, todos asintomáticos, sanos, pero con el virus. Ahí hicimos una junta de emergencia y les reiteré a los clubes que solamente con nueve jugadores contagiados les permitiríamos reprogramar los juegos. Todos aceptaron, porque ya había quienes pedían reprogramaciones", comentó durante el Summit organizado por la Liga MX.

Dentro de esta vorágine, vinieron también las medidas más fuertes, los castigos: "Y después vino la sanción a los jugadores, a uno de los principales futbolistas de la Liga, la primera de seis... Tuvimos un enero-febrero muy dramáticos en la cuestión de contagios, para dos o tres meses después bajarlo a cero. Algunas voces hablaban cerrar la competición, así que debimos fajarnos, no reprogramamos partidos y hemos sacado adelante el torneo".

El Covid afectó en demasía las ganancias de los clubes y de la Liga misma. "Pudimos tener la capacidad de regresar para entregarle a la familia, futbol en vivo, primero a través de la E-Liga, y enseguida regresamos a los entrenamientos con los protocolos sanitarios, asumiendo que hoy no ha terminado la pandemia, pero ya se han podido ingresar personas a los estadios. El daño, el boquete ha sido de 4 mil 400 millones de pesos, más de 150 millones de dólares. Se han ido recuperando algunos ingresos, pero no estamos normalizados todavía".

Arriola compartió ponencia con Javier Tebas, presidente de la Liga de España, quien también habló del proceso de regreso a las competencias: "El futbol sin espectadores es menos futbol, por eso pusimos público virtual en los juegos a puerta cerrada. En el aspecto económico vino una pérdida millonaria, dejamos de ingresar 2 mil 100 millones de euros (2 mil 400 millones de dólares). Hemos recuperado, pero no es suficiente aún".