El Heat propina una paliza a los Wizards

WASHINGTON.- Kasparas Jakucionis encestó seis de seis desde la línea de tres puntos y anotó 22 puntos, Bam Adebayo también sumó 22 y el Heat de Miami aplastó el domingo 132-101 a los Wizards de Washington.

Norman Powell añadió 21 puntos para Miami, y Kel´el Ware tuvo 19 puntos y 14 rebotes. El Heat rompió una racha de dos derrotas consecutivas y añadió a su récord de equipo un 14º esfuerzo de más de 130 puntos en la temporada.

Andrew Wiggins consiguió 11 puntos y diez rebotes mientras el octavo lugar, Miami, se acercó a medio juego del séptimo lugar, Orlando, en la Conferencia Este.

Tristan Vukcevic anotó 14 puntos para liderar a Washington. Los Wizards perdieron juegos consecutivos por primera vez desde una racha de nueve derrotas del siete al 24 de enero.

Alex Sarr sumó 12 puntos y 12 rebotes para los Wizards, quienes vieron a Kyshawn George y Bilal Coulibaly salir temprano por lesiones. El Heat convirtió un déficit temprano de nueve puntos en una ventaja de 74-52 al descanso. Superaron a los Wizards en rebotes 36-22 en la mitad.

Miami forzó diez pérdidas de balón en el tercer cuarto para extender su ventaja a 107-75.