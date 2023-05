El imposible récord de Dixie Dean que ni Erling Haaland superará

LONDRES (EFE).- Con el récord de la Premier League ya en el bolsillo, 35 goles en 31 partidos, mejorando los registros de Andy Cole y Alan Shearer, ahora el noruego Erling Haaland ya solo tiene un hombre por delante, Dixie Dean, delantero del Everton que anotó 63 goles en una misma temporada en los felices años veinte.



"No, no puedo ponerme a pensar en eso ahora. Me iré a dormir, me despertaré mañana y trataremos de ganar los tres puntos contra el Leeds", aseguró el noruego tras marcar al West Ham United y romper la igualdad con Cole y Shearer, los hasta ahora máximos artilleros en una misma Premier.

Porque en una misma liga inglesa, es decir, antes de 1992, reside en Dean, el hombre al que solo superará "Jesucristo". Este delantero, el más prolífico de la historia del Everton, con 383 goles en 433 partidos, incluyendo 37 'hat tricks', anotó la friolera de 63 goles en la temporada 1927-1928. De esos 63 goles, 60 fueron en la extinta First Division.

"La gente me pregunta que si alguna vez alguien romperá mi récord de 60 goles, pero sí, creo que alguien lo conseguirá. Solo un hombre podrá hacerlo, aquel que camina sobre el agua. Es el único que podrá hacerlo", aseveró Dean, que, salvo catársis goleadora de Haaland en las últimas cuatro jornadas, mantendrá el récord una temporada más.

Haaland necesita cuatro goles por partido para igualar el registro de Dean, una de las grandes leyendas del fútbol inglés, un hombre que vivió en el Everton, con el que ganó dos ligas y una FA Cup, y que murió en él. Literalmente, puesto que falleció en Goodison Park un 1 de marzo de 1980, viendo un Everton-Liverpool de un ataque al corazón.

Su figura reposa en los alrededores de Goodison Park en forma de estatua, con la inscripción: "Footballer, Gentleman, Evertonian" y su nombre está en el Salón de la Fama del futbol inglés.

Todo, por una carrera legendaria que ya se preveía cuando el Everton pagó unas 3,000 libras al Tranmere Rovers en 1925 para hacerse con sus servicios. Ni siquiera un accidente de moto, al año siguiente, que le fracturó la mandíbula y el cráneo, evitó que se convirtiera en la gran leyenda del Everton, siendo el segundo máximo goleador de la historia de las ligas inglesas, con 379, solo por detrás de Arthur Rowley, que marcó 433 entre los 40 y los 60.

Cuando el Everton bajó a Segunda, en 1930, Dean podía haberse ido, pero decidió quedarse en Goodison Park, marcar 39 goles y ascender a los 'Toffees'. Un año después, ganaron la cuarta liga de su historia y en 1933 conquistaron su segunda FA Cup.

Su carrera con Inglaterra, sin embargo; fue mucho más discreta. Solo jugó 16 partidos, pero marcó 18 goles, y no volvió a ser convocado desde 1932. Su paso por la selección quedó marcado por no estar en ningún torneo internacional, ya que no fue a los Juegos Olímpicos, ni tampoco pudo participar en la primera Copa del Mundo, ya que Inglaterra no viajó a Uruguay.

Matt Busby, leyenda del Manchester United, dijo que era "imparable", mientras que Bill Shankly, el legendario entrenador del Liverpool, aseguró que era de los mejores delanteros que ha visto, además de dejar uno de los piropos más bonitos.

"Él pertenece al grupo de los mejores. Debería estar con Beethoven, Rembrandt y Shakespeare".