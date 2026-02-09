El Inter ampliá su ventaja en Serie A

ROMA.- Con un gol de Lautaro Martínez, el Inter de Milán vapuleó el domingo 5-0 a un Sassuolo que jugó con 10 hombres, para ampliar su liderato en la Serie A a ocho puntos sobre el AC Milan, que no jugó este fin de semana debido a los Juegos Olímpicos de Milán Cortina.

Yann Bisseck y Marcus Thuram anotaron en la primera mitad para el Inter. Lautaro hizo el tercero a los 50 para afianza en la cima de la tabla de goleadores de la liga italiano, con seis conquistas más que su compatriota argentino Nico Paz.

Manuel Akanji facturó el cuarto a los 53 y Luis Henrique sentenció a los 80 para darle al Inter su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones. Federico Dimarco contribuyó con tres asistencias.

Sassuolo venía de enhebrar un par de victorias tras una racha de siete partidos sin ganar. Jugó con en inferioridad numérica desde lso 54 después de que Nemanja Matic recibiera una segunda tarjeta amarilla. Los anfitriones, que se encuentran en el puesto 11, apenas ensayaron un remate a puerta.

El Milan, que marcha en el segundo lugar, no pudo recibir a Como este fin de semana después de que el estadio San Siro fuera utilizado para la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno. Ese contratiempo había llevado a la Serie A a considerar trasladar el partido a Perth, Australia. El duelo se jugará ahora el 18 de febrero.