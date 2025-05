El Inter gana en Serie A y espera al Barcelona

Ganador el Nápoles media hora antes del inicio del partido en San Siro y a la vista el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Barcelona, el Inter sostuvo el pulso entre las rotaciones masivas, con una victoria práctica, sin exigirse, frente al Hellas Verona (1-0) para seguir a tres puntos del liderato de la Serie A.



La pugna por la final de la 'Champions' contra el conjunto azulgrana acapara su interés en este momento. El 3-3 de la ida dispara la condición de decisivo del choque de vuelta en Milán del próximo martes. Lo sabe Simone Inzaghi, que cambió a diez de sus once jugadores del once inicial para tenerlos a tope para el desafío total contra el Barcelona.



El central Yan Bisseck fue el único que persistió en la alineación titular. Sin Lautaro Martínez, lesionado, tampoco jugaron ni Yann Sommer ni Acerbi ni Bastoni ni Dumfries ni Nicolo Barella ni Mkhataryan ni Federico Di Marco ni Marcus Thuram ni Hakan Calhanoglu, dosificando fuerzas para el encuentro del martes. Una final está en juego.



Derrotado en las dos últimas jornadas de la liga italiana, por 1-0 por el Bolonia y por 0-1 por el Roma, y zarandeado en la Copa de Italia contra el Milan (0-3), el 3-3 del pasado miércoles en Barcelona fue mucho más que un empate contra un rival fenomenal, frente a Lamine Yamal y compañía, sino un impulso reconfortante. Lo necesitaba el Inter.



El partido de este sábado, más aún con la victoria antes del Nápoles contra el Lecce (0-1), lo presionaba, pero la diferencia es tan evidente incluso entre los suplentes del Inter sobre el Hellas Verona, prácticamente salvado, aunque no matemáticamente, que sintió suyo el partido desde el principio, por delante en el marcador desde el minuto 9 de juego.



Una mano de Valentini, en una acción de Arnautovic en el área, lo ofreció la ocasión del 1-0 desde los once metros. Asllani aprovechó el penalti para encarrilar a toda velocidad un triunfo indispensable. Un tiro cruzado de Sarr, superado el cuarto de hora, fue la respuesta el 1-0 en contra. Lo paró el portero Josef Martínez, sin más trabajo en su área.



El partido transitó por la nada. Asllani alteró el aburrimiento antes del intermedio con un buen disparo. No quiso exigirse más el Inter, asustado de repente por el amago de tirón sufrido por Bisseck, ni tuvo capacidad para ponerlo en duda el Hellas Verona, pero con la advertencia al descanso que suponía una ventaja tan mínima, en los niveles de imprevisibilidad que se mueve últimamente el vigente campeón de la Serie A.



El paso de los minutos inquietó al conjunto ´neroazzurro´, en la medida que se acercaba más el Verona a su área. Inzaghi movió fichas e incluyó a Dimarco y Mhktaryan. La incertidumbre crecía, el bloque visitante se convencía de sus posibilidades y el Inter jugaba con fuego, al filo de un empate que habría sido un batacazo en la Serie A. Lo esquivó. Sigue vivo en la pelea por el ´Scudetto´. Ya mira a la Liga de Campeones.



- Ficha técnica:



1 - Inter: Josef Martínez; Bisseck (Dimarco, m. 68), De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski (Mhkitaryan, m. 68), Zalewski (Acerbi,m. 84); Joaquín Correa y Arnautovic (Taremi, m. 77).



0 - Hellas Verona: Montipo; Danilicu, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Niasse (Kastanos, m. 80), Duda (Tengstedt, m. 80), Bradaric (Livramento, m. 92); Suslov (Daniel Mosquera, m. 68); Sarr (Bernede, m. 68).



Gol: 1-0, m.9: Asllani, de penalti.



Árbitro: Gianluca Manganiello. Amonestó con tarjeta amarilla al local Darmian (m. 22) y a los visitantes Duda (m. 71) y Kastanos (m. 86).



Incidencias: partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de la Serie A italiana disputado en el estadio de San Siro ante unos 75.000 espectadores.