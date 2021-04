El Inter vuela hacia el "Scudetto"

El Inter de Milán prosiguió este domingo su vuelo hacia el título de la Serie A, al encadenar, con su 1-0 al Cagliari, su undécima victoria consecutiva, en una jornada en la que ganaron el Milan, el Juventus, el Atalanta, el Nápoles, el Lazio y el Roma, que protagonizan una lucha por la zona de Liga de Campeones al rojo vivo.

La Serie A italiana tiene un dueño absoluto, un Inter que doblegó 1-0 al Cagliari con un gol de Matteo Darmian a centro del marroquí Achraf Hakimi y que marcha imparable hacia el decimonoveno título liguero de su historia.

Los de Antonio Conte suman once puntos sobre el Milan, segundo, a falta de ocho jornadas para el final y siguen sin dar señales de debilidad. En un día en el que no marcó el belga Romelu Lukaku, fue una espectacular acción coral en resolver la cita de San Siro y dejar tocado al Cagliari de su ex uruguayo Diego Godín, ya al borde del descenso.

Y si la lucha por el "Scudetto" ya parece definitivamente encarrilada hacia la parte "nerazzurra" de Milán, la batalla por las otras tres plazas en la Liga de Campeones es de máxima intensidad.

Apenas hay cuatro puntos entre el Milan (64 puntos), segundo, y el Nápoles (59), quinto, con en el medio el Juventus (63), tercero, y el Atalanta (61), cuarto. Además, siguen con opciones el Lazio (55), sexto y con un partido menos, y el Roma (54), séptimo.

Todos estos equipos triunfaron en la jornada liguera. El Milan ganó a domicilio al Parma (1-3), pese a la expulsión del sueco Zlatan Ibrahimovic, mientras que el Juventus venció 3-1 en casa contra el Génova.

Sin goles del portugués Cristiano Ronaldo, que disparó a un poste y se fue del campo visiblemente fastidiado, fueron el sueco Dejan Kukusevski, el español Álvaro Morata y el estadounidense Weston McKennie los goleadores del cruce.

No perdió el ritmo el Atalanta, que con un doblete del colombiano Duván Zapata y un gol de penalti del esloveno Josip Ilicic venció 3-2 en el campo del Fiorentina y blindó su cuarta posición en solitario.

Duván celebró su decimotercer gol en la Serie A y fue decisivo para darle al Atalanta la cuarta victoria consecutiva.

Tampoco falló el Nápoles de Gennaro Gattuso, que sumó una importante victoria por 2-0 en el difícil campo del Sampdoria gracias a un golazo del español Fabián Ruiz y del nigeriano Victor Osimhen.

Otro español, Borja Mayoral, fue protagonista del valioso 1-0 con el que el Roma doblegó 1-0 al Bolonia en el Olímpico. Anotó su séptima diana liguera del año, que se suma a las siete firmadas en la Liga Europa, de la que es máximo artillero.

Los del portugués Paulo Fonseca tomaron empuje para la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa del próximo jueves contra el Ajax.

Tuvo que sufrir hasta el final el Lazio, con los españoles Luis Albert y Pepe Reina de titulares, para imponerse en el campo del Hellas Verona. Fue necesario un gran gol de cabeza del serbio Sergej Milinkovic-Savic en el 90 para entregar tres puntos a los de Simone Inzaghi.

Una batalla por la Liga de Campeones que vivirá el próximo fin de semana un nuevo capítulo rico de choques directos, pues se enfrentarán Atalanta-Juventus y Nápoles-Inter.