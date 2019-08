El laboratorio era puro gasto: Ana Guevara

Los 35 millones de pesos anuales que se requerían para su operación, sumado a las irregularidades que arrastra desde su cimentación, fueron las razones que la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara dio sobre su decisión de cerrar el laboratorio antidopaje.

Planeado para disminuir los costos, Guevara externó que es más económico mandar muestras al extranjero que seguir costeando el centro de análisis que nunca fue un negocio para el país.

"La realidad es que contra lo que gastamos por el laboratorio y lo que nos costará tener controles mes con mes para el bloque élite de México en selección, nos sigue saliendo mucho más barato mandar los exámenes al extranjero", señaló Guevara.

La exvelocista calificó como un error, que el centro contra la lucha del dopaje en el país, perteneciera a la Conade, una especie de juez y parte en el combate contra el uso de sustancias que mejoran el rendimiento de los atletas.

"De origen el laboratorio nació mal porque nunca lo debían de haber dejado dentro de la Conade. Mi solicitud para Wada fue sacar el laboratorio de la Conade, pero me piden dos años y nosotros no podíamos mantener ese costo por dos años", precisó la dirigente del deporte en México.

Hasta el momento, Guevara no ha establecido un acuerdo con ningún centro avalado por Wada para que analicen las tomas que periódicamente se le tienen que hacer a los deportistas.

"Es determinante el cierre. Mantendremos el comité antidopaje para que la recolección siga como hasta hoy, No hemos establecido ningún contrato con nadie, pero seguiremos participando en esta lucha contra el dopaje pero ya no con el laboratorio".

A pesar de tener como cliente a la Federación Mexicana de Futbol, el laboratorio según Guevara no remuneraba en nada. Era puro gasto".