El León a sacar las garras ante los Xolos

México.- Llegamos a la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX y León recibe este sábado 14 de marzo a los Xolos de Tijuana a las 19:00 horas.

La escuadra esmeralda no pudo sumar su tercera victoria al hilo tras caer ante los Cañoneros de Mazatlán, por lo que los pupilos de Nacho Ambriz buscarán recuperar los puntos dejados en el camino ante unos fronterizos sedientos de sumar.

Este juego es crucial para Nacho y demostrar que el respaldo que recibió de la directiva no estuvo equivocado. Con esto, La Fiera deberá iniciar la escalada para lograr un puesto de clasificación.

En la General, Léon se ubica en el lugar 13 con solo 10 puntos.

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Por otro lado, la jauría dirigida por Sebastián "Loco" Abreu, llega al duelo tras perder 1-2 ante Santos Laguna. Xolos no pudo imponer su localía, dejó escapar puntos vitales en la Jornada 10 y se esto encendió las alarmas en la frontera porque el equipo sigue sin consolidarse en puestos de Liguilla.

En los últimos cinco enfrentamientos directos que se han registrado entre ambas escuadras, el balance es equilibrado con dos victorias para cada equipo y un empate.

Para Abreu, el duelo contra el León representa la oportunidad de demostrar que lo que pasó en la Laguna solo fue un tropiezo en su proceso al frente del equipo.