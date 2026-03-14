logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El León a sacar las garras ante los Xolos

Por El Universal

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
El León a sacar las garras ante los Xolos

México.- Llegamos a la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX y León recibe este sábado 14 de marzo a los Xolos de Tijuana a las 19:00 horas.

La escuadra esmeralda no pudo sumar su tercera victoria al hilo tras caer ante los Cañoneros de Mazatlán, por lo que los pupilos de Nacho Ambriz buscarán recuperar los puntos dejados en el camino ante unos fronterizos sedientos de sumar.

Este juego es crucial para Nacho y demostrar que el respaldo que recibió de la directiva no estuvo equivocado. Con esto, La Fiera deberá iniciar la escalada para lograr un puesto de clasificación.

En la General, Léon se ubica en el lugar 13 con solo 10 puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otro lado, la jauría dirigida por Sebastián "Loco" Abreu, llega al duelo tras perder 1-2 ante Santos Laguna. Xolos no pudo imponer su localía, dejó escapar puntos vitales en la Jornada 10 y se esto encendió las alarmas en la frontera porque el equipo sigue sin consolidarse en puestos de Liguilla.

En los últimos cinco enfrentamientos directos que se han registrado entre ambas escuadras, el balance es equilibrado con dos victorias para cada equipo y un empate.

Para Abreu, el duelo contra el León representa la oportunidad de demostrar que lo que pasó en la Laguna solo fue un tropiezo en su proceso al frente del equipo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Muere el padre de Raúl Jiménez y así lo despide
    Muere el padre de Raúl Jiménez y así lo despide

    Muere el padre de Raúl Jiménez y así lo despide

    SLP

    El Universal

    El delantero del Fulham agradeció el apoyo y pidió privacidad.

    Chivas busca consolidarse; Santos intenta salir del fondo
    Chivas busca consolidarse; Santos intenta salir del fondo

    Chivas busca consolidarse; Santos intenta salir del fondo

    SLP

    PULSO

    Guadalajara llega tercero del torneo; Santos es último con apenas cinco puntos.

    Malagón regresa a CDMX tras cirugía
    Malagón regresa a CDMX tras cirugía

    Malagón regresa a CDMX tras cirugía

    SLP

    Redacción

    El portero del América inicia su rehabilitación tras ruptura del tendón de Aquiles.

    Lesión de Marcel Ruiz lo deja fuera del Mundial 2026
    Lesión de Marcel Ruiz lo deja fuera del Mundial 2026

    Lesión de Marcel Ruiz lo deja fuera del Mundial 2026

    SLP

    El Universal

    El mediocampista del Toluca será operado de la rodilla tras romperse el ligamento cruzado.