El llanto de Djokovic luego de ganar el Abierto de Australia

Djokovic a puro llanto



Solo él sabe lo que significa este título tras lo sucedido en 2022 en Australia. pic.twitter.com/rcNZlfuXf8 — Golpe de Tenis (@golpedetenis) January 29, 2023

La madrugada de este domingo (tiempo de México) fue en la que el serbio Novak Djokovic consiguió el título del Abierto de Australia 2023 y no sólo eso, también alcanzó su Grand Slam 22 que lo hace igualar a otro gigante del tenis como lo es el español Rafael Nadal.

"Nole" se impuso en un vibrante choque al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6(5) en un juego que duró dos horas con 55 minutos.

Y todo esto nos lleva a la que quedó como la imagen del día, que no fue Novak cargando una vez más el trofeo, sino cuando rompió en llanto en su banca mientras tapaba su rostro con una toalla blanca.

El video de este momento dio la vuelta al mundo y demostró que no necesita ser la primera vez que ganas algo para expresar con lágrimas la satisfacción que deja conseguir un título así, que lleva consigo el esfuerzo de mucho tiempo de preparación.

¿Cuántos títulos del Abierto de Australia tiene Novak Djokovic?

El primero que ganó fue en el 2008 y desde entonces estos son los títulos del Abierto de Australia que ha ganado Novak Djokovic:

2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023.