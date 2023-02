El Madrid es claro favorito, reconoce Javier Aguirre

PALMA (EFE).- Javier Aguirre, técnico mexicano del Real Mallorca, admitió que su equipo "sufrirá" este domingo en Son Moix porque "el Madrid siempre te complica y es claro favorito", enfatizó al analizar la visita de los madridistas a Palma en el partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Santander.

"Al Madrid es muy difícil meterle mano. Cuando piensas que lo tienes dominado aparece su talento individual y colectivo. Son muy verticales y tenemos que estar muy atentos. No podemos descentrarnos ni un segundo porque sus jugadores tienen mucha calidad", avisó Aguirre.

El "Vasco" se refirió a la enorme expectación creada en la isla con motivo de la visita del equipo del italiano Carlo Ancelotti.

"Jugar contra el Madrid es una oportunidad única en la vida, así que a mis jugadores no les tengo que decir nada en una semana muy tranquila en lo emocional. Pero venimos de una derrota (2-0 ante el Cádiz), jugamos en casa y son tres puntos muy importantes para no perder la ventaja que tenemos sobre el descenso. Mi equipo tiene que dar la cara , seguramente sufriremos pero tengo buenas sensaciones", precisó.

Preguntado por las declaraciones del capitán Antonio Raillo en las que aseguraba que "nunca pondría a Vinícius de ejemplo a sus hijos", en alusión al cruce de palabras que tuvo con el brasileño en la derrota (4-1) de la primera vuelta en el estadio Santiago Bernabeú, respondió que no ha "tocado ese tema" con el defensa cordobés.

"Esta semana he visto entrenando bien a Raillo y ese tema no lo hemos tocado. Sería incapaz de decirle lo que tiene que declarar o no. Sí he comentado con mis jugadores que no usen las redes sociales para descargar la ira por algunas decisiones arbitrales, porque luego se hace una bola de nieve muy grande", señaló.

El preparador mallorquinista también se refirió a la patada de Gabriel Paulista a Vinícius Júnior en el partido del pasado jueves, que se saldó con la expulsión del defensa del Valencia: "He visto la escena y comparto las declaraciones que he escuchado de Ancelotti, Voro (entrenador del Valencia) y del propio Paulista. La patada no es justificable, por supuesto, y es fruto de la frustración. Mis jugadores están avisados, aunque en un partido es normal que haya roces y todo se ve. En mis tiempos (de jugador) era distinto. Ahora hay micrófonos y cámaras en los túneles de vestuario que te ven, incluso, si te sacas un moco", explicó.

Aguirre, asimismo, opinó sobre las bajas de Karim Benzema y Éder Militao para el choque de este domingo en Palma.

"Son dos jugadores muy importantes para el Madrid. Benzema fue el mejor jugador del mundo el año pasado, está rompiendo registros en el Madrid, que no es poca cosa, y Militao viene haciendo bien las cosas. Yo nunca me alegro si el rival no puede contar con sus mejores jugadores", remarcó.

El técnico azteca también valoró la incorporación de cuatro futbolistas en el mercado de invierno, los suecos Dennis Hadzikadunic (FK Rostov), Ludwig Augustinsson (Sevilla), el español Manu Morlanes (Villarreal) y el colombiano Daniel Luna (Deportivo Cali).

"Hadzikadunic y Agustinsson son jugadores de un perfil parecido, Morlanes es una apuesta de la institución de cara al futuro y Luna es un joven de calidad, aunque viene al filial", indicó Javier Aguirre.