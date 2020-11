El mensaje del "Chicharito" Hernández al Tricolor

Javier Hernández mandó un mensaje a la Selección Mexicana, que hoy se topa con Corea del Sur (14:00 horas).

A pesar de que el Chicharito ya está en un segundo plano para el entrenador Gerardo Martino, no perdió la oportunidad para llamar la atención.

"Hoy toca apoyarlos desde casa y no olviden dejar el nombre de México en alto durante estos partido", escribió el delantero.

Hernández subió unas fotografías de su último gol en una Copa del Mundo, que fue sobre Corea del Sur.

Para Chicharito, su etapa en el combinado nacional no ha terminado, a pesar de que Martino ha preferido a Raúl Jiménez, Alan Pulido y Henry Martín en las pasadas y la presente convocatorias.