El mexicano Máximo González, "despreciado" por la NFL

El mexicano Máximo González no fue seleccionado por el Programa Internacional de Jugadores de la NFL (elementos que nacieron fuera de territorio estadounidense) que participarán en las escuadras de prácticas de los equipos de la división Este de la Conferencia Americana.

González, un exjugador de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua que jugó en la ONEFA, fue el primer mexicano en la historia en participar en el programa y también es considerado uno de los mejores linieros defensivos en la historia del país.

Los que sí lograron quedarse fueron el exseleccionado inglés de rugby, Christian Wade, quien fue aceptado por los Bills de Buffalo. Mientras que los Jets de New York hicieron lo propio con Valentine Holmes, un exjugador de rugby australiano.

Los campeones Patriots de New England, por su parte, firmaron al alemán Jakob Johnson, ex Ala Cerrada de la Universidad de Tennessee y otrora jugador de la liga alemana. Por último, los Dolphins de Miami pactaron con el brasileño Durval Queiroz Neto, un liniero defensivo del Cuiabá Arsenal de su país y quien también juega en la selección sudamericana.