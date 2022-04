El mexicano Oliver Pérez llega a 20 temporadas en MLB

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Podría escucharse fácil, pero 20 temporadas en las Grandes Ligas es una cifra que pocos pueden presumir y a ella ha llegado el mexicano Oliver Pérez.

"Me encuentro más viejo", bromeó. "Son etapas a las que siempre le doy gracias a Dios por dejarme jugar este bello deporte. Son más de 25 años de carrera", agrega Pérez, quien sentencia "Entre más viejo, más lo disfruto".

Hoy, con 40 años de edad y gran parte de su vida dedicada al beisbol, Oliver sueña con cerrar su carrera profesional con broche de oro, aunque eso sí, sabe que si le vuelve a caer una buena oportunidad, el retiro podría, de nuevo, postergarse. "Sigue en pie tratar de que este sea mi último año, pero mientras pase el tiempo, todo puede pasar. A lo mejor me va bien y viene otro contrato, pero quiero ir paso a paso, veremos que nos pone enfrente el destino", destacó el mexicano. Y sin ocultarlo, expresó sus deseos por estar en el Clásico Mundial de Beisbol. "Ya viene el Clásico 2023 y me entró el gusanito por jugarlo".

Oliver Pérez vive el inicio de la nueva campaña de la MLB con los Arizona Diamondbacks, quienes le modificaron sus planes, los del retiro. "Lo planeado era retirarme en México, pero salió esta gran oportunidad y ahora es hacer todo lo posible por llegar a los playoffs y terminar fuertes", apuntó el lanzador nacido en Culiacán, Sinaloa.

Y aprovechó para recordar que le tomó por sorpresa el llamado del equipo de Arizona para esta nueva temporada. "Me tomó por sorpresa el llamado. Desde que anuncié que me iba a retirar, siempre dije que si un equipo de Grandes Ligas me daba una oportunidad, iba a estar listo, y así fue", agregó.

Oliver Pérez se ha convertido en el primer mexicano en llegar a 20 temporadas en el beisbol de Las Mayores y se unió a la lista de latinoamericanos en conseguirlo, donde aparecen Dennis Martínez (Nicaragua) con 23, Bartolo Colón (Dominicana) con 21 y Adolfo Luque (Cuba) con 20.