El Milan de Santiago Giménez iguala sin goles con la Juventus

TURIN, Italia, octubre 5 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Milan, que malogró un penal en los pies el estadounidense Christian Pulisic, desperdició la oportunidad de volver al tope de la Serie A al empatar 0-0 como visitante contra Juventus en el cierre de la sexta fecha de la primera división del "Calcio".

Pulisic remató desviado desde los 12 pasos a los 54', luego que el árbitro Marco Guida sancionara la falta que el británico Lloyd Kelly cometió dentro del área sobre el mexicano Santiago Giménez, quien fue reemplazado a los 63' por el portugués Rafael Leao, que también desperdició al menos dos claras oportunidades para que Milar se llevara el triunfo.

"Nunca es fácil sumar puntos en Turín, pero tenemos que salir con rabia: cuando tienes a un rival en tus manos, tienes que aplastarlo y matarlo, deportivamente hablando", aclaró el DT del Milan, Massimiliano Allegri. "Es positivo no haber recibido goles y haber tenido una buena comprensión del juego. Agradezco a los chicos estos dos últimos meses porque hay un gran espíritu de equipo y fue un partido importante. No fue fácil conseguir el resultado", resaltó Allegri, quien revalidó que el objetivo del Milan es finalizar entre los primeros cuatro del torneo.

"Necesitamos llegar a marzo para jugar bien nuestras cartas y terminar entre los cuatro primeros, pero será un campeonato difícil", alertó el DT del Milan, que ahora completa el podio con 13 puntos, dos menos que los líderes Napoli y Roma, mientras que la Juventus del DT croata Igor Tudor está en el quinto lugar con 12 unidades como Inter.

Por último, Allegri reconoció su emoción por la recepción especial que los aficionados de Juventus le dedicaron en su retorno al estadio del club turinés, con el que ganó 12 títulos durante dos ciclos (2014-19 y 2021-24). "Me emocioné mucho, me alegré de ver a tanta gente con la que he trabajado, celebré las victorias y lloré las derrotas y también estoy contento con la bienvenida que recibí de la afición", completó Allegri.

Diferente fue la despedida que los "tifosi" de Juventus dedicaron al equipo al término del partido, pues ante el pitazo final de Guida se escuchó una estruendosa silbatina que cuestionó el desempeño de la "Vecchia Signora" en el Allianz Stadium, que registró la presencia de John Elkann, director ejecutivo de Exor, el grupo que administra el club turinés. "Fue un partido difícil, decepcionante porque queríamos ganar: lo intentamos, pero no lo conseguimos.

Al final, el empate fue justo", consideró Tudor, quien negó estar preocupado pese al quinto empate seguido de Juventus considerando partidos de la Serie A y la Champions League. "No estoy preocupado. De hecho, estoy satisfecho y veo un vestuario unido. Y hemos cometido muy pocos errores: contra Milan, fue nuestro tercer partido en una semana y tuvimos algunos problemas. Ahora estamos pensando en cómo podemos mejorar", explicó el DT croata, quien confió que Juventus podrá pelear por el "Scudetto" aunque considera al Inter favorito a ser campeón.

Tudor también se refirió a los cambios que realizó durante el partido, pues el delantero belga Lois Openda y el goleador serbio Dusan Vlahovic reemplazaron al portugués Francisco Conceicao y al mediocampista turco Kenan Yildiz, respectivamente, mientras que el volante francés Khephren Thuram ingresó por el atacante canadiense Jonathan David.

"El cambio de Conceicao estaba previsto y Yildiz estaba un poco cansado, pero incluí a dos delanteros para dejar claro que queremos ganar", subrayó Tudor, quien eligió la confiabilidad del zaguero Daniele Rugani, quien jugó todo el partido ante Milan.