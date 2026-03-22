El Milan recorta la ventaja del Inter

MILÁN.- AC Milan cambió de marcha en la segunda mitad para imponerse el sábado 3-2 al Torino y recortar a seis puntos la distancia con el líder de la Serie A, el Inter de Milán.

Tras un primer periodo apagado, el Milan marcó dos goles en el lapso de dos minutos para asegurar el resultado ante el Torino.

El Milan recuperó el segundo puesto de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Napoli, que superó el viernes 1-0 al Cagliari. El Inter visita el domingo a la Fiorentina.

El Torino fue mejor en la primera mitad, aunque el Milan logró ponerse en ventaja a los 37 minutos con un gol espectacular del defensor Strahinja Pavlovic.

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Un despeje dejó el balón a unos 25 metros, donde Pavlovic controló antes de sacar un disparo descomunal de media volea que se elevó y luego cayó justo entre el travesaño y la mano extendida de Alberto Paleari.

Giovanni Simeone igualó poco antes del descanso, cuando se escucharon algunos abucheos de los aficionados locales. Pero lo que sea que el entrenador Massimiliano Allegri les haya dicho a sus jugadores durante el intermedio surtió efecto, porque el Milan fue otro equipo.

Adrien Rabiot devolvió la ventaja al Milan al 54, al empujar con la rodilla un centro de Christian Pulisic, y Youssouf Fofana amplió la diferencia de la Rossoneri dos minutos después.

Hubo un cierre tenso en San Siro, ya que Nikola Vlasic descontó desde el punto penal después de que se determinara que Pavlovic había derribado a Simeone.