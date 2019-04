El mito de Senna resurge en un libro 25 años después de su trágica muerte

La figura del brasileño Ayrton Senna, triple campeón mundial de Fórmula Uno (1988-90-91), es homenajeada en un libro que fue presentado este martes en Madrid, con motivo del vigésimo quinto aniversario del fallecimiento, en accidente, del mito paulista, que se cumplirá el próximo 1 de mayo.



"Senna, historias desconocidas, 25 años más tarde" (Motor Press Ibérica), obra del brasileño Lemyr Martins y del español José María Rubio -dos periodistas estrechamente vinculados a la F1 durante decenios- fue presentado, coincidiendo con el Día del Libro, en un acto que tuvo lugar en la Casa do Brasil de la capital española; donde, al mismo tiempo, se inauguró una exposición fotográfica del legendario piloto que se podrá visitar hasta el próximo 12 de mayo.



Senna, nacido el 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo, sumó 41 victorias y tres títulos mundiales de F1 (los tres a bordo de un McLaren-Honda) antes de fallecer el 1 de mayo de 1994, cuando pilotaba para Williams, durante el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Imola (Italia). Dejando consternado al mundo del automovilismo y poniendo fin a una brillantísima carrera deportiva.



El libro, sin embargo, "trata de reflejar un poco aspectos bastante desconocidos de Ayrton, sobre todo lo que a su personalidad se refiere; del aspecto deportivo pasamos un poco por encima", según explicó a Efe, durante la presentación, José María Rubio.



"Los más jóvenes han visto sus vídeos, pero puede que desconozcan detalles de su personalidad, de su magnetismo, con los aficionados, la prensa; y todo el mundo. Era muy especial. También tenía sus cosas, porque a veces parecía que él interpretaba que si no estabas con él siempre, estabas en contra. No tenía término medio", comentó.



"Todo en torno a él era como una religión. Era muy religioso y, al mismo tiempo, un líder al que todos seguían. Era un personaje distinto en el 'paddock', que decía las cosas a la cara y al que no le importaba pelearse con cualquiera, si hiciera falta", indicó el navarro, con casi 650 Grandes Premios a sus espaldas, uno de los periodistas más veteranos de la Fórmula Uno.



"Y luego, en la pista era igual. Sobre todo si llovía era un fuera de serie. Ha sido un mito. Y los que siempre le han tenido en un altar ha sido debido a su personalidad; porque (el alemán) Michael Schumacher, que tiene siete; (el inglés Lewis) Hamilton y (el argentino Juan Manuel) Fangio, con cinco; o (el francés Alain) Prost y (el alemán Sebastian) Vettel, con cuatro; tiene más títulos que él; pero está en la misma categoría que ellos", comentó a Efe Rubio.