El Mundial de Qatar se podría jugar en el 2023

Muchos se sorprendieron cuando la Conmebol anunció que su próxima fecha de eliminatoria mundialista se suspendería debido a la negativa de los clubes europeos de ceder a sus jugadores, por motivos de la pandemia.

Esto seguramente apretará los calendarios y repercutirá en otras confederaciones, como la Concacaf. Y a la larga, dicen algunos expertos, esto provocaría mover las fechas del Mundial de Qatar al próximo año, al 2023.

En primer lugar, la pandemia del Covid-19 aún no está controlada y si esta fecha de eliminatoria se canceló, ¿quién dice que en la próxima no pasará mi mismo?

Los equipos europeos no quieren ceder a sus futbolistas porque en su regreso al Viejo Continente, muchos de estos deberán estar aislados para evitar contagios, lo que les haría perder entrenamientos y juegos.

Y en la Concacaf pasará lo mismo, además de que el calendario de eliminatorias, en el hexagonal final, será más que complicado con catorce juegos repartidos en cinco Fechas FIFA:

Septiembre de 2021 (fecha triple)

Octubre de 2021 (fecha triple)

Noviembre de 2021

Enero de 2022 (fecha triple)

Marzo de 2022 (fecha triple)

Se sabe que a los equipos de la UEFA no les gusta nada ceder en tan poco tiempo a sus jugadores, sus activos, y que tampoco jueguen tantos partidos en poco más de diez días, sin contar viajes de más de ocho o 10 horas. Habrá que ver qué pasa en África, en Asia y Oceanía.

A alguien se le ocurrió que las eliminatorias mundialistas se podrían jugar en suelo europeo, lo que a muchos en Conmebol molestó.

Por eso, hay quien no descarta la idea de cómo en los Olímpicos de Tokio se cambiara de año, en el Mundial de Qatar podría pasar lo mismo.