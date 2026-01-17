El Necaxa y el Atlas se enfrentan en la fecha 3
México.- La Jornada 3 del Clausura 2026 presenta el duelo entre Necaxa y Atlas, dos equipos que llegan con la necesidad de no rezagarse más en la Tabla General, en la que ambas escuadras suman únicamente 3 puntos, los Rayos ocupan la octava posición y los Rojinegros el decimocuarto lugar.
El último duelo entre los dirigidos por Diego Cocca y Martín Varini fue en el Apertura 2025, juego en el que Atlas salió victorioso con un marcador final de 3-2.
En lo que respecta al actual campeonato, los dos conjuntos vienen de una derrota de 0-2, los Rojinegros cayeron ante la Máquina del Cruz Azul y los Rayos ante los Rayados de Monterrey.
El duelo de la Liga MX podrá sintonizarse por la señal de Claro Sports y ViX Premium en punto de las 17:00 horas.
