El 'nuevo' Real Madrid arranca con Hazard... y Gareth Bale

Bale se sale con la suya. De momento. Cerrado en banda a abandonar el Real Madrid, pese a la intención del club de buscar un traspaso tras considerar acabada su etapa, el extremo galés se incorporó como uno más al primer día de trabajo. Fue recibido con algún grito en contra a primera hora de la mañana de un aficionado, pero con abrazos dentro del vestuario.



El club difundió el caluroso recibimiento que le dieron Dani Carvajal y Toni Kroos. Muy distante del que a buen seguro le ofreció Zinedine Zidane, que tiene un problema entre manos y debe decidir en horas si incluye a Bale en la expedición que el martes parte a las 14:30 en vuelo chárter a Montreal (Canadá).



A primera hora de la mañana, las 8:00, el primer grupo de jugadores citados por el Real Madrid se sometió a los controles médicos en el Hospital Sanitas La Moraleja y posteriormente acudieron a la ciudad deportiva de Valdebebas. Pruebas de esfuerzo, de elasticidad muscular, odontológicas.... La plantilla madridista las fue pasando hasta las 17:00 horas.



No se lo perdieron, recortando sus vacaciones, el japonés Takefusa Kubo y el serbio Luka Jovic. Llamaron la atención en el vestuario los saludos del joven Kubo, con reverencias como se hace en su país, así como la seriedad de Jovic, a quien Luka Modric ya aconseja en sus primeros pasos en el club blanco.



Las ausencias fueron los recientemente proclamados campeones de la Copa América Militao y Casemiro, más el uruguayo Fede Valverde y el colombiano James Rodríguez. Tampoco estuvieron los campeones del Europeo sub-21 Jesús Vallejo, Dani Ceballos y Borja Mayoral, con el club cerca de cerrar la salida de los dos últimos.



Pero la ausencia más sorprendente fue la de Luca Zidane. El portero francés estaba destinado a ser el tercer guardameta, pero el cambio de rumbo por la falta de ofertas por el costarricense Keylor Navas provocará su cesión a un equipo de Segunda División.



Los que están más cerca de hacerse con sus servicios son Racing de Santander y Fuenlabrada. No viajará a Canadá, donde ya espera Keylor Navas, que evitó cruzar el Atlántico.



Zidane cuenta con los canteranos Diego Altube, Adrián de la Fuente, Álvaro Fidalgo, Jaime Seoane y Javi Hernández. Pasaron los controles médicos e integrarán la expedición a Canadá, aunque no será hasta el mismo martes cuando Zidane anuncie la lista de convocados.



El entrenador francés comenzó a trabajar con un nuevo cuerpo técnico formado por David Bettoni como segundo entrenador, Hamidou Msaidie como ayudante, Grégory Dupont como nuevo preparador físico, con la ayuda de Javier Mallo, José Carlos Parrales haciendo funciones de readaptador y Roberto Vázquez como entrenador de porteros.



Mano a mano Zidane y Dupont, que llega al Real Madrid procedente de la selección francesa, terminaron de perfilar los entrenamientos de la pretemporada, que arrancará en su parte física el miércoles, tras un martes dedicado al viaje a Montreal.