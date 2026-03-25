El nuevo uniforme de visitante del Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuenta regresiva rumbo al Mundial ya se empieza a sentir, y con ella, uno de los lanzamientos más esperados por los aficionados: el nuevo jersey de visita de la Selección Mexicana de futbol.

Esta vez, la emoción no está solo en la cancha, sino también en cómo se vive el futbol desde casa. Por eso, Mercado Libre sigue apostando por transformar la experiencia de los fans con su Fan Zone, un espacio pensado para reunir todo lo necesario para disfrutar cada partido al máximo.

UN NUEVO UNIFORME PARA UNA NUEVA ETAPA

A primera vista, el jersey destaca por su base blanca, una elección que regresa a una línea más clásica dentro de los uniformes de visitante. Sin embargo, el verdadero statement está en los detalles.

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El diseño incorpora gráficos en tonos grises que recorren toda la prenda, inspirados en grecas y patrones geométricos presentes en la arquitectura prehispánica. Estas formas, que evocan estructuras escalonadas, generan una sensación visual de movimiento constante, como si la camiseta estuviera en juego incluso fuera de la cancha.

A esto se suman los acentos en verde y rojo en cuello, mangas y hombros, una referencia directa a los colores patrios que refuerza la identidad del equipo sin saturar el diseño.

DETALLES QUE ELEVAN EL JERSEY

Más allá de la paleta de color, el jersey incorpora elementos que la convierten en una pieza especial:

-El escudo de la selección aparece en una versión más limpia, reducida a dos tonos.

-En la parte trasera del cuello se incluye la frase "Somos México".

-El logo retro de Adidas (Trefoil) le da un aire nostálgico y distintivo.

-El corte mantiene un fit moderno con cuello en V.

Además, los materiales integran tecnología de ventilación como Climacool+, pensada para mejorar el rendimiento en condiciones exigentes.

Este nuevo uniforme logra algo clave: equilibrar lo tradicional con lo contemporáneo.

Por un lado, retoma el blanco como color principal, algo que no se veía en versiones recientes, devolviendo al equipo una estética más clásica. Por otro, introduce elementos gráficos y técnicos que lo posicionan como una pieza actual, incluso fuera del contexto deportivo.