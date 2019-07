El padre de Neymar asegura que el PSG sabía que el jugador estaría ausente

El conjunto francés, que este lunes inició los entrenamientos con miras a la temporada 2019-20, anunció en un comunicado que el brasileño no se presentó "ni al lugar ni a la hora acordada, sin haber sido autorizado", por lo que el club "tomará las medidas correspondientes".



El padre del delantero, sin embargo, contradijo al club y aseguró que el PSG sabía de los compromisos institucionales y comerciales de Neymar, quien el próximo sábado tiene previsto asistir al torneo de futbol Red Bull Neymar Jr's Five, en Praia Grande, litoral del estado de Sao Paulo.



"Teníamos marcados comerciales y compromisos institucionales. Desde hace cinco años el instituto (Neymar) hace esas acciones (...) El PSG, con la presencia del presidente Nasser, inclusive, participó de esas acciones. No entiendo por qué esa arbitrariedad. Quedamos molestos, pero el PSG sabía sobre esa situación", afirmó el padre del jugador a Fox Sports Brasil.



Neymar, que se perdió la Copa América al lesionarse con su selección durante la concentración previa, estuvo este domingo en la final en que Brasil derrotó a Perú por 3-1 en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro y conquistó su noveno título de la Copa América.