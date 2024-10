El panorama de la Liga MX Femenil, previo a la última jornada

La Liga MX Femenil se reanuda este fin de semana, luego del parón por la Fecha FIFA, con la actividad de su última jornada del torneo Apertura 2024.

Este martes juega la Selección Mexicana Femenil ante Tailandia en el estadio Nemesio Díez y posteriormente las jugadoras regresarán a sus respectivos clubes.

El jueves se disputa el primer encuentro de la Jornada 17 con el Querétaro vs Cruz Azul y finalizará el domingo 3 de noviembre con el enfrentamiento entre Tijuana y Rayadas.

Por ahora, son seis equipos los que ya tienen su lugar asegurado en la Liguilla, pero aún buscan colocarse mejor en la tabla de posiciones. Rayadas, Tigres, América, Pachuca, FC Juárez y Pumas son los equipos con boleto a la siguiente fase.

Chivas (27), Tijuana (25), Atlas (25), Querétaro (25) y Toluca (23) se pelearán los otros dos boletos que sobran para los cuartos de final.

Así se disputará la Jornada 17

Los partidos más atractivos y que aún definen mucho en esta última fecha del torneo Apertura 2024 son: Tigres vs Pachuca y Tijuana vs Rayadas.

Jueves:

· Querétaro vs Cruz Azul

Viernes:

· Toluca vs Atlético de San Luis

· León vs Mazatlán FC

Sábado:

· Pumas vs Necaxa

Domingo:

· Puebla vs FC Juárez

· América vs Atlas

· Chivas vs Santos

· Tigres vs Pachuca

· Tijuana vs Rayadas