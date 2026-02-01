El PFC obtiene triunfo de oro

Con solitaria anotación de Luis González, el Potosinos Futbol Club regresó a la senda de la victoria al imponerse 1-0 al Real Olmeca Sport, en duelo correspondiente a la jornada 18 de la temporada 2025-2026, dentro del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputó en la Unidad Deportiva Purísima del Rincón, donde el conjunto potosino firmó un partido sólido para sumar tres puntos importantes, con los que llegó a 27 unidades en la tabla general, mientras que el cuadro local se mantiene con tres puntos en la competencia.

Potosinos FC arribó a este compromiso con la misión de cortar una racha de dos derrotas consecutivas sufridas al inicio de la segunda vuelta, además de continuar con el proceso de adaptación bajo el mando del nuevo entrenador César Ernesto Silva Garduño, situación que se vio reflejada en el desempeño del equipo.

Desde el silbatazo inicial, el cuadro potosino mostró una actitud distinta, luchando cada balón y generando opciones claras de gol. En la primera mitad tuvo al menos tres oportunidades manifiestas, pero la falta de contundencia evitó que el marcador se moviera, por lo que ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Para el complemento, Real Olmeca adelantó líneas en busca de abrir el marcador, creando algunas aproximaciones que no lograron concretarse. Fue al minuto 63, cuando en una jugada ofensiva del PFC, la defensa local cometió una falta dentro del área sobre Santiago Guzmán, acción que fue sancionada con penal. Luis González ejecutó de manera correcta desde los once pasos para marcar el 1-0 definitivo.

Tras la anotación, el conjunto local se lanzó con intensidad en busca del empate, pero se topó con una defensa bien plantada y con un guardameta visitante que respondió con seguridad en los momentos clave. Potosinos FC también generó peligro en ofensiva, aunque sin ampliar la ventaja. En los minutos finales, la presión fue intensa, pero el marcador ya no se movió.