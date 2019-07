El Pibe en pulso

Otra de esas y...

Vaya semana que nos ha tocado vivir, amigos feisbuqueros. El acontecimiento más importante para el futbol mexicano ha sido el triunfo de nuestra renovada Selección, en la Copa de Oro, jugada en las calurosas canchas del país "tiosamero".

Después, el fragoroso duelo entre brasileños y peruanos, por la Copa América.

Y desde luego el adiós a las canchas, del "holandés clavadista" Argen Robben, sí aquel calvo que supo engañar al silbante en el juego entre Holanda y México, en el Mundial brasileño, con su máxima obra teatral tirándose un verdadero clavado en el área mexicana, para que el nazareno decidiera marcar un penal ¡que no era!

El "no era penal" (y no había VAR) se hizo viral en las redes sociales. Pero el cobro de la supuesta falta había sido logrado con éxito para la causa holandesa y nuestra escuadra sufrió una de las derrotas más injustas registradas en un campeonato del mundo. Los "memes" fueron abundantes y a mí me pareció gracioso el siguiente:

"Señor –le dijo el mayordomo al dueño de la mansión. En la puerta está su nuera". El ricachón preguntó: "¿Nuera? si yo no tengo hijos casados. ¿Por qué mi nuera?" El sirviente le contestó: "Es su "nuera penal", patroncito". ¡Grrr!

Robben se va tras una larguísima carrera en el futbol europeo. Y comentó: "La cruda realidad es que ya todo no funciona como te gustaría". Se va porque quiere estar con su mujer. Tras 19 años se aleja del futbol.

Jugó para PSV Eindhoven, Chelsea y Real Madrid, pero en Bayern Munich decide dejar la carrera. Espero que los "clavados" los haga ahora en su casa. Así que primero se retiró Rafa Márquez, quien supuestamente le cometió el penalti en Brasil. Y ahora él opta por dejar el futbol. Suerte en tus nuevos clavados, Robbencito.

¿Y la muerte del gran "Perro" don Pedro Aguayo. Un rudo como ya no hay, según dijo el Hijo del Santo cuando se refirió a la desaparición del gran luchador del bando de los crueles. Aguayo murió a los 73 Años y se fue a la dimensión desconocida a reunirse con su hijo el "Perrito", quien años atrás había fallecido. Su recuerdo, su presencia, su rudeza, siempre estarán en los anales de la lucha libre de México.

¿Y la Conade? Es un verdadero merequetengue. La "Saeta" que lo dirige, dice que no tiene presupuesto ¡ni para pagar la luz! del local que ocupa la oficina rectora del deporte mexicano. Así, las becas para los atletas de alto rendimiento se esfumaron y la estrechez económica propicia la salida de grandes deportistas como Paola Pliego, quien de plano representará al deporte de Afganistán, pues aquí no recibe apoyo.

Los medallistas de oro de Londres 2012, ganadores del torneo olímpico de futbol, de pronto ya no reciben la beca que fue autorizada "de por vida" y ya hasta el "Chatón" Enríquez dice que va a empeñar la medalla para hacer frente a sus ingentes necesidades económica. Aunque después confesó que lo había dicho en broma. ¿Será? El presupuesto para la Conade sigue tan encogido como los nuevos jeans que mi comadre compró en las vías y en la primera lavada le quedaron como diminuto bikini.

Así, el destino de nuestros deportistas les abre sus puertas, pero en el extranjero, pues en México, los gobernantes destinan más dinero a los países centroamericanos para que solucionen temporalmente sus problemas económicos, y olvidan a los mexicanos quienes por derecho lo requieren en virtud de sus aportaciones en pro del deporte orgullosamente azteca.

Hace algunos ayeres, cuando el Lic. Adolfo López Mateos vino a San Luis como candidato a la presidencia de México, el mitin fue en el estadio Plan de San Luis, repleto hasta la azotea. En la tribuna de sol, la agente se arremolinó de tal manera, que un barandal cedió y muchos seguidores del candidato cayeron estrepitosamente. En forma afortunada, ninguno de los diez que se precipitaron al vacío, sufrieron lesiones graves.

Otro accidente ocurrió hace unos días en el Plan, cuando el barandal de la zona de sombra cedió y cayeron cinco personas, pero desde una altura poco considerable. No hubo heridos de gravedad, pero el hecho advierte que el viejo estadio debe de recibir una buena restauración. ¡YA! Recuerden que allí funciona el Centro de Alto Rendimiento.

Así las cosas, hasta el martes próximo, DM.

