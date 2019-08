El "Piojo" niega ofertas oficiales sobre Guido Rodríguez

Miguel "El Piojo" Herrera repitió el discurso que utilizó sobre el futuro de Agustín Marchesín, pero ahora en Guido Rodríguez.

"No hay ofertas oficiales", dijo el entrenador del América sobre la posibilidad de que el argentino salga de Coapa rumbo al Betis de la liga española.

"Son rumores y chismes. Cuando exista algo oficial en la oficina de Santiago Baños [presidente azulcrema], me avisarán. Él [Guido] es un jugador muy importante y está concentrado en el equipo", comentó Herrera.

"El Piojo" utilizó el mismo vocabulario el 27 de julio, al término del último partido de Marchesín con la camiseta de las Águilas. Tres días después, el guardameta viajó a Oporto para firmar con los Dragones.

Hay otro tema con Rodríguez: una posible renovación en su contrato. Sin embargo, según el director técnico, no puede concretarse porque falta la presencia del representante para cerrar las negociaciones. "La directiva está dispuesta a renovarlo, sólo falta ese detalle", indicó Miguel.

El entrenador del América aseguró que se buscarán un par de refuerzos más, en este par de semanas que resta en el mercado de fichajes internacional. Uno de ellos, será en la delantera, por la lesión de Nicolás Castillo y molestias que tuvo Henry Martín en Atlanta.

"Tenemos gente joven, que debemos de respaldar. No teníamos pensados en buscar más, pero tenemos que salir a comprar. Sí es importante contratar a alguien en el ataque".