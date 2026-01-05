logo pulso
El plan B de los Eagles fracasa con derrota

Por AP

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
El plan B de los Eagles fracasa con derrota

FILADELFIA.- El plan de respaldo de los Eagles fracasó, y los campeones del Super Bowl comenzarán la defensa del título en la postemporada como el tercer sembrado en la Conferencia Nacional.

Con Jalen Hurts, Saquon Barkley y la mayoría de los titulares clave de los Eagles descansando incluso con la clasificación para los playoffs en juego, los Commanders de Washington obtuvieron touchdowns de pase y carrera en el último cuarto de Josh Johnson para vencer 24-17 a Filadelfia el domingo.

Los campeones de División Este la NFC, los Eagles (11-6), abrirán los playoffs en casa el próximo fin de semana contra San Francisco.

Los Eagles necesitaban ayuda para obtener el segundo sembrado. Tenían que vencer a los Commanders y Detroit necesitaba ganar en Chicago. Efectivamente, los Lions vencieron a los Bears 19-16 para añadir más dolor a la derrota de los Eagles.

Incluso con la segunda posición de la Nacional en juego y la posibilidad de dos juegos de playoffs en casa que vendrían con él, el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, decidió sentar a sus titulares.

Hurts, Barkley, el receptor abierto A.J. Brown y el ala cerrada Dallas Goedert no jugaron.

Los Eagles tuvieron que mirar y apoyar —a los Lions, también— como todos los demás.

