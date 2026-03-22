El Potosinos FC no levanta ni de visita

La escuadra del Potosinos Futbol Club sufrió una derrota de 2-0 en su visita al Magos Unión Deportiva, en duelo correspondiente a la jornada 26 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, el conjunto local alcanzó las 52 unidades para consolidarse en zona de liguilla, mientras que el cuadro potosino se mantiene con 28 puntos en la clasificación.

El encuentro inició con un dominio territorial por parte de Magos Unión Deportiva, que ejerció presión alta desde la salida, dificultando el accionar del equipo visitante. Sin embargo, el conjunto dirigido por César Silva logró equilibrar las acciones con el paso de los minutos, generando opciones de peligro.

Entre las llegadas más claras del PFC destacó un tiro libre en el que el balón superó al portero, pero terminó estrellándose en el travesaño, así como un intento de Juan Ramos que pasó por encima del arco. Por su parte, el conjunto local también generó peligro, incluyendo un disparo que impactó en el poste y un intento de chilena que se fue desviado, por lo que el primer tiempo concluyó sin anotaciones.

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Para la segunda mitad, el encuentro mantuvo la misma dinámica, con intensa lucha en el medio campo y oportunidades para ambos equipos, aunque sin efectividad de cara al arco.

La diferencia llegó en los minutos finales, cuando al 83´ el árbitro señaló un penal a favor de Magos tras una falta dentro del área. Diego Chavarín fue el encargado de ejecutar la pena máxima, engañando al guardameta para abrir el marcador.

Con la desventaja, Potosinos Futbol Club se volcó al frente en busca del empate, pero dejó espacios que fueron aprovechados por el rival. En los instantes finales, Jesús Rivera realizó una jugada individual dentro del área y definió con un disparo cruzado para vencer al portero Erick Martínez, sellando el 2-0 definitivo.

De esta manera, el Potosinos Futbol Club no logró sumar en condición de visitante y ahora deberá enfocarse en sus próximos compromisos para cerrar de la mejor manera la temporada.