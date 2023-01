El problema de "Checo" es que tiene a Verstappen a su lado: Fernández

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Adrián Fernández, uno de los históricos pilotos mexicanos habló en entrevista sobre Sergio "Checo" Pérez, parte del equipo de Red Bull en la Fórmula 1.

Fernández, quien trabajó muy cerca de "Checo" en sus inicios como mánager en 2012, aseguró que el principal problema de Pérez es competir contra Max Verstappen, hombre que opaca sus buenas actuaciones.

"'Checo' está funcionando bien. El problema es que Verstappen está conduciendo a su lado. 'Checo' es un excelente conductor y ahora tiene mucha experiencia. Pero ahora tiene que descubrir qué hace Max de manera diferente a él", mencionó para Motorsport.

El exconductor de la IndyCar, agregó que Max Verstappen es el piloto principal de Red Bull, un peso que Sergio ha podido manejar y con resultados ganarse el respeto.

"Max, por supuesto, ha estado conduciendo para Red Bull durante algún tiempo y el equipo está construido a su alrededor. Teniendo en cuenta eso, 'Checo' ciertamente no lo está haciendo mal y probablemente esté haciendo exactamente lo que el equipo quiere que haga".

Por último, Adrián Fernández le dedicó unas emotivas palabras al neerlandés Max Verstappen, hombre al que consideró se encuentra al nivel de leyendas del automovilismo.

"Max está en un nivel diferente. Es del calibre de Senna, Schumacher y Hamilton. Creo en la capacidad de 'Checo', pero para llegar a ese nivel tendrá que dar un gran paso. Y no me refiero tanto a cómo conduce, sino más bien a cómo trabaja con los ingenieros para que el auto sea de su agrado y su consistencia a lo largo de la temporada", finalizó.