El PSG aplasta al Marsella

PARÍS.- Ousmane Dembélé brilló con dos goles y una asistencia para que el Paris Saint-Germain aplastase el domingo 5-0 a su acérrimo rival Olympique de Marsella para recuperar el primer lugar en la liga francesa.

La victoria restauró la ventaja de dos puntos del campeón defensor PSG sobre Lens después de 21 jornadas. El Marsella quedó en el cuarto lugar por detrás de Lyon tras la humillante derrota.

"Queríamos enviar un mensaje de que estamos de vuelta", manifestó Dembélé.

A pesar de la vocación ofensiva del PSG, las decisiones de Roberto De Zerbi, técnico del Marsella, serán cuestionadas tras una actuación verdaderamente desastrosa de su equipo, que careció de compustura y personalidad.

El máximo goleador Mason Greenwood, su compañero delantero Amine Gouiri y el nuevo fichaje Ethan Nwaneri pasaro inadvertidos en el ataque, con el veterano Pierre-Emerick Aubameyang en el banquillo.

De Zerbi descartó al arquero argentino Geronimo Rulli después de un par de malas actuaciones. Jeffrey de Lange entró en su lugar y lució titubeante, aunque no fue ayudado por su defensa.

De Lange fue fácilmente superado cuando Dembélé remató un centro del lateral izquierdo Nuno Mendes a los 12 minutos tras un contragolpe lanzado por Désiré Doué.

El PSG pudo haber quedado con 10 jugadores antes de eso. El centrocampista Vitinha se enganchó con el tobillo del defensor argentino Leonardo Balerdi con una entrada a destiempo pero se salvó de la amonestación

Después de tapar por abajo el disparo de Bradley Barcola, De Lange fue superado nuevamente a los 37 cuando Dembélé se benefició de un fallo de Balerdi. El argentino dejó pasar el balón entre sus piernas por el costado derecho y Dembélé no perdonó.

La débil defensa del Marsella se desmoronó en la segunda mitad. El zaguero Facundo Medina hizo un autogol al elevar el balón por encima de De Lange, y Dembélé asistió a Khvicha Kvaratskhelia para una excelente definición de volea. Lee Kang-in facturó el quinto.

La victoria 1-0 del Marsella sobre el PSG en septiembre pareció un recuerdo lejano.