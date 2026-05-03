logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El PSG deja escapar puntos ante Lorient

Por AP

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
El PSG deja escapar puntos ante Lorient

PARÍS.- El campeón defensor Paris Saint-Germain empató el sábado 2-2 en casa ante Lorient y le dio al rival Lens un atisbo de esperanza en la lucha por el título de la Ligue 1.

El PSG venció 5-4 al Bayern Múnich a principios de esta semana en un vibrante partido de semifinales de la Liga de Campeones, y el entrenador Luis Enrique dio descanso al portero Matvei Safonov, al mediocampista Vitinha y al defensor Nuno Mendes de cara al partido de vuelta del miércoles en Alemania. El delantero estrella Ousmane Dembélé estuvo en el banquillo junto con los mediocampistas Joao Neves y Warren Zaïre-Emery.

El delantero adolescente Ibrahim Mbaye adelantó al PSG a quemarropa a los seis minutos, cuando el portero Yvon Mvogo dejó escapar un centro que le cayó directamente. Una mala defensa permitió que Pablo Pagis empatara seis minutos después con una volea precisa que superó al arquero suplente de 19 años Renato Marin.

Zaïre-Emery anotó inmediatamente después de ingresar al 62 con un remate desde 20 metros que se desvió ligeramente. Luego, el delantero de la academia del PSG Pierre Mounguengue entró para su debut con el primer equipo, pero perdió el balón con un pase hacia atrás. El envío fue interceptado por el delantero beninés Aiyegun Tosin, quien se escapó y marcó con un disparo raso que pegó en el poste y entró al 77.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

América sufre, pero avanza a semifinales en la Liga MX Femenil
América sufre, pero avanza a semifinales en la Liga MX Femenil

América sufre, pero avanza a semifinales en la Liga MX Femenil

SLP

El Universal

Séptima semifinal consecutiva azulcrema

Tigres exhibe a Chivas y lo deja al borde
Tigres exhibe a Chivas y lo deja al borde

Tigres exhibe a Chivas y lo deja al borde

SLP

El Universal

Rebaño se desploma tras ir arriba

Lando Norris gana carrera sprint en Miami: McLaren domina la prueba
Lando Norris gana carrera sprint en Miami: McLaren domina la prueba

Lando Norris gana carrera sprint en Miami: McLaren domina la prueba

SLP

AP

Charles Leclerc logró el tercer lugar en Miami, mientras que Mercedes enfrentó dificultades y Toto Wolff reconoció el retraso en mejoras.

Antonelli firma la pole en Miami
Antonelli firma la pole en Miami

Antonelli firma la 'pole' en Miami

SLP

EFE

Norris ganó la prueba corta de 19 vueltas, mientras McLaren muestra mejoría tras un inicio irregular