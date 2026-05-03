El PSG deja escapar puntos ante Lorient

PARÍS.- El campeón defensor Paris Saint-Germain empató el sábado 2-2 en casa ante Lorient y le dio al rival Lens un atisbo de esperanza en la lucha por el título de la Ligue 1.

El PSG venció 5-4 al Bayern Múnich a principios de esta semana en un vibrante partido de semifinales de la Liga de Campeones, y el entrenador Luis Enrique dio descanso al portero Matvei Safonov, al mediocampista Vitinha y al defensor Nuno Mendes de cara al partido de vuelta del miércoles en Alemania. El delantero estrella Ousmane Dembélé estuvo en el banquillo junto con los mediocampistas Joao Neves y Warren Zaïre-Emery.

El delantero adolescente Ibrahim Mbaye adelantó al PSG a quemarropa a los seis minutos, cuando el portero Yvon Mvogo dejó escapar un centro que le cayó directamente. Una mala defensa permitió que Pablo Pagis empatara seis minutos después con una volea precisa que superó al arquero suplente de 19 años Renato Marin.

Zaïre-Emery anotó inmediatamente después de ingresar al 62 con un remate desde 20 metros que se desvió ligeramente. Luego, el delantero de la academia del PSG Pierre Mounguengue entró para su debut con el primer equipo, pero perdió el balón con un pase hacia atrás. El envío fue interceptado por el delantero beninés Aiyegun Tosin, quien se escapó y marcó con un disparo raso que pegó en el poste y entró al 77.

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