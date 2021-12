El que no jugó, va por todo: Ariel Holan

cIudad de méxico.- Ariel Holan no jugó profesionalmente al futbol, aunque él mismo dice que "nacer en Argentina sin una pelota y unos tacos, es casi imposible. Jugué hasta donde pude con mis escasas cualidades técnicas... Bueno, no era tan malo, pero no pude llegar".

El técnico del León, el que no jugó, el que no es parte de ese nutrido grupo élite de los llamados exfutbolistas y ahora entrenadores, tiene un pasado no original, pero sí curioso, ya que inició su carrera como técnico en el hockey sobre pasto y en el futbol profesional ha ganado dos ascensos en Argentina, uno con River Plate; una Copa Sudamericana con su Independiente y una Liga en Chile, con la famosa "U".

Holan, nacido en Buenos Aires hace 61 años, asegura no ser un improvisado: "Para estar sentado aquí, pasaron muchos años. La transición la hice en distintos roles, y cuando me sentía preparado para dar el paso fui videoanalista, pasé por entrenar juveniles, reserva, y cuando me sentí seguro, se me ofreció Defensa y Justicia".