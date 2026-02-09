El Real Madrid se impone a Valencia

MADRID.- Kylian Mbappé volvió a marcar y Real Madrid esculpió con sufrimiento una victoria el domingo 2-0 de visita al Valencia, acercándose a un punto del líder Barcelona en La Liga española.

Mbappé anotó a boca de jarro al inicio del tiempo de descuento de la segunda mitad. El astro francés marcó su noveno gol en seis partidos para sellar la victoria del Madrid, que encadenó su triunfo seguido en el torneo doméstico.

El técnico merengue Álvaro Arbeloa evocó a Cristiano Ronaldo, otrora goleador del Madrid, para resaltar la voracidad anotadora de Mbappé.

"Ahora mismo es el mejor jugador del mundo por lo que está demostrando día tras día y partido tras partido", expresó Arbeloa. "Como he dicho antes, parecía que lo de Cristiano era algo extraterrestre, algo imposible de igualar y que nadie se podía acercar. A Mbappé le queda un largo camino porque Cristiano estuvo aquí muchos años pero tiene condiciones para seguir su estela y nunca sabes si lo va a poder superar. Pero si alguien puede, es Kylian".

Mbappé lidera ampliamente la tabla de goleadores de La Liga con 22 conquistas. Su perseguidor inmediato es el kosovar Vedat Muriqui, autor de 15 goles para Mallorca. Álvaro Carreras adelantó al Madrid a los 65 minutos con su segundo gol para el club.

El Madrid jugó sin Vinícius Júnior (suspensión por tarjeta amarilla) y Jude Bellingham (lesión en el isquiotibial izquierdo).

La última derrota del Madrid en La Liga fue en diciembre en casa contra el Celta de Vigo.

El Barcelona derrotó 3-0 al Mallorca como local el sábado, logrando su 17ª victoria en sus últimos 18 partidos en todas las competiciones. Los aficionados del Valencia abuchearon al equipo tras el pitido final. El equipo que dirige Carlos Corberán se encuentra en el puesto 17, justo fuera de la zona de descenso.