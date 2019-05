El representante de Bale confirma que el galés quiere quedarse en el Madrid

"Él quiere quedarse", aseguró de forma tajante Barnett a Sky Sports. "No estoy seguro de que el señor Zidane quiera que se quede, pero en este momento Gareth quiere quedarse", añadió.



Barnett recordó que su jugador tiene contrato en vigor en el Real Madrid y reivindicó su figura. "Tiene un contrato que no finaliza hasta 2022. Ha sido y es, en mi opinión, uno de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo".



El representante de Bale mostró respeto a la decisión de Zidane. "Este deporte es un juego de opiniones y el señor Zidane no piensa eso. Esa es su opinión, él tiene derecho y no lo criticaré".